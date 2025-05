China anuncia corte nos preços da gasolina e do diesel a partir de terça-feira

O governo da China informou nesta segunda-feira, 19, que reduzirá os preços de varejo da gasolina e do diesel a partir da terça-feira, 20, em resposta às recentes oscilações no mercado internacional de petróleo. A medida foi divulgada por meio de comunicado da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês), principal órgão de planejamento econômico do país.

Segundo a nota oficial, "os preços da gasolina serão reduzidos em 230 yuans (cerca de US$ 32) por tonelada, e os do diesel, em 220 yuans (US$ 30) por tonelada".