Bradesco Asset lança primeiros ETFs com ações de empresas listadas na China

A Bradesco Asset vai lançar dois fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) com ações de empresas listadas em bolsas da China. O B-Index Connect China Universal CSI 300 e o B-Index Connect China AMC ChiNext são os primeiros ETFs internacionais da gestora listados na B3 com ativos de empresas chinesas.

Os dois produtos estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 26, e são os primeiros do mercado a permitir o acesso aos índices CSI 300 e ChiNext. O CSI 300 tem as maiores e mais representativas empresas da China, de acordo com a gestora, com nomes como a BYD, de veículos elétricos. O ChiNext, por sua vez, tem empresas de médio e pequeno porte de vários setores.

"O lançamento dos fundos vai proporcionar ao investidor brasileiro a possibilidade de diversificação ao acessar empresas desse pujante mercado de maneira simplificada e desfrutando das vantagens de um ETF", diz em nota o diretor da Bradesco Asset, Ricardo Eleutério.

Ainda de acordo com ele, os produtos reforçam a estratégia de internacionalização da gestora do Bradesco, com a ampliação da oferta através de parceiros exclusivos.

Os novos fundos são parte do programa ETF Connect, acordo de cooperação entre a B3 e as bolsas de Xangai e Shenzen, que permitirá acesso do investidor brasileiro a investimentos na China através de fundos listados na Bolsa brasileira, e que chineses possam investir em estratégias com ativos do Brasil.