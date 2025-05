Ação pede derrubada imediata de norma do INSS que transfere 'prova diabólica' a aposentados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Eles criticam a "inversão indevida do ônus da prova" e consideram que "exigir que o idoso, com todas as dificuldades (econômicas, digitais, cognitivas), acesse os canais, identifique o desconto como indevido e manifeste sua não autorização, configura uma inversão inadequada do ônus da prova".

"Em um cenário onde a vasta maioria dos descontos é apontada como não autorizada, a presunção de legalidade deveria recair sobre a ausência de desconto, e caberia às associações e sindicatos comprovarem a regularidade da cobrança", sugerem. "A exigência de que o idoso 'prove' que não autorizou o desconto se torna uma prova diabólica, quase impossível de ser produzida em muitos casos."

O texto argumenta, ainda. "Como o idoso, muitas vezes com memória falha ou sem acesso a registros antigos, comprovará uma não autorização ocorrida há meses ou anos? A ausência de uma manifestação de não autorização, diante das barreiras de acesso e informação, não pode ser interpretada como concordância tácita ou prova de legalidade."

"A medida fragiliza ainda mais a posição de aposentados e pensionistas ao exigir que provem que não autorizaram os descontos, mesmo diante de evidências de irregularidade", sustentam os autores da ação popular.