RS reforça ações de educação sanitária na região de Montenegro após caso de gripe aviária

O governo do Rio Grande do Sul está reforçando ações de educação sanitária no município de Montenegro, onde se confirmou um dos focos de influenza aviária no Estado. O Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi) está orientando policiais da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) que estão trabalhando no "combate ao foco, com apoio nas barreiras sanitárias", de acordo com nota da Secretaria.

Segundo Felipe Lopes Campos, coordenador de Educação Sanitária da Seapi, nos próximos dias as ações devem ser estendidas a escolas e instituições de saúde do município.