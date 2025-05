Gripe aviária: Minas Gerais descarta 450 toneladas de ovos férteis

Após o caso de gripe aviária detectado em uma granja comercial em Montenegro (RS), o Estado de Minas Gerais informou que descartou 450 toneladas de ovos férteis e demais materiais provenientes do município gaúcho. Segundo nota do governo mineiro, a medida veio após o rastreamento da carga, realizado pela Secretaria da Agricultura e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

O governo informou no sábado, 17, que a medida foi "preventiva" e "necessária" para manter o controle sanitário das granjas mineiras, "seguindo planos prévios para possíveis ocorrências do tipo, garantindo contenção e erradicação da doença e a manutenção da capacidade produtiva do setor".