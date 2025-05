Encontrar dados de qualidade é desafio para tesourarias usarem IA, apontam especialistas

Ao buscar uma atuação direcionada por dados, as áreas de tesouraria das empresas se defrontam com a dificuldade em encontrar fontes de informação de qualidade para embasar suas decisões. Na Microsoft, maior companhia do mundo em valor de mercado e pioneira no setor tecnológico, o desafio de colher os dados adequados ocupava 50% do tempo quando a área financeira passou a investir no aprendizado de máquinas, de acordo com Pablo Junco, diretor executivo de dados, análise e inteligência artificial (IA).

"Precisamos garantir que tenhamos uma única fonte de confiança. A partir daí conseguimos explorar os dados e, com governança, direcionar as informações corretas para o uso nas ferramentas", disse em painel sobre o uso de IA em tesourarias corporativas promovido pelo Citi.