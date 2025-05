China suspende habilitação de 51 frigoríficos de frango brasileiros após caso de gripe aviária

A China suspendeu a habilitação de 51 frigoríficos de produtos avícolas do Brasil. A medida ocorre em meio à suspensão temporária das exportações de carne de frango e derivados brasileiros ao país asiático, após a confirmação de um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade) em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

De acordo com a plataforma da GACC, a suspensão está válida desde o sábado, 17 de maio.

Ao todo, 59 frigoríficos de carne de aves e derivados do País estão com habilitação suspensa pela autoridade sanitária chinesa. Deste total, oito frigoríficos do Rio Grande do Sul habilitados para a comercialização ao país já estavam com suspensão da aptidão desde 17 de julho de 2024, quando um caso da Doença de Newcastle foi confirmado no Estado.

Entre os gigantes do setor, na lista constam 12 plantas da Seara, marca da JBS, três da JBS Aves, e 10 unidades industriais da BRF. Entre os Estados produtores de frango e derivados, 21 frigoríficos suspensos estão localizados no Paraná, maior exportador de frango do Brasil, 14 em Santa Catarina e oito no Rio Grande do Sul - que já estavam suspensos desde 17 de julho de 2024.

Os frigoríficos gaúchos que já estavam suspensos são: Cooperativa Central Aurora Alimentos, de Erechim (SIF 68); BRF S.A., de Serafina Corrêa (SIF 103); Cooperativa Languiru Ltda, de Westfalia (SIF 730); JBS Aves Ltda, de Passo Fundo (SIF 922); Companhia Minuano de Alimentos, de Lajeado (SIF 1661); BRF S.A., de Marau (SIF 2014); JBS Aves Ltda, de Montenegro (SIF 2032); e Agrosul Agroavicola Indústrial S/A, de São Sebastião do Caí (SIF 4017).