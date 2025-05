Itaipu completa 51 anos com foco em inovação energética

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atualmente, cerca de 7% da energia elétrica consumida no Brasil procedem de Itaipu. A usina informou que tem tarifa reduzida em 26% desde 2023 – valor que será mantido até dezembro de 2026. A empresa opera com mais de 97% de disponibilidade, fornecendo energia a mais de 20 milhões de pessoas no Brasil.

Em 2025, Itaipu recebeu o Milestone Award, principal premiação do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) como uma das obras que transformaram a engenharia mundial.

A usina - construída há 51 anos sem modelagem digital e com mão de obra de mais de 40 mil trabalhadores - tem hoje 20 unidades geradoras e 14 GW de potência instalada. Os mais de três bilhões de megawatts-hora acumulados desde o início da produção de Itaipu seriam suficientes para abastecer o mundo inteiro por 43 dias.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, explica que Itaipu é mais do que uma usina. “É um projeto de integração entre nações, de compromisso com o desenvolvimento sustentável e de liderança na transição energética. Ao completar 51 anos, reafirmamos nossa missão de fornecer energia limpa e acessível com responsabilidade social e ambiental para o Brasil, o Paraguai e o planeta”, afirmou.