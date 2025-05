Gripe aviária: Fávaro diz que tempo de suspensão de embarques à China pode ser reduzido

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, avaliou neste sábado, 17, que o tempo de suspensão das exportações de carne de frango do Brasil à China, estipulado em pelo menos 60 dias, pode ser reduzido, a partir de "conversas diplomáticas e comerciais". A interrupção dos embarques foi tomada pelo Brasil, respeitando o protocolo sanitário assinado com a China, em função da detecção de um foco de gripe aviária nesta semana em uma granja de matrizes em Montenegro (RS). Ainda para Fávaro, a partir dessas conversas, pode ser que as exportações da proteína à China fiquem suspensas apenas na região onde a doença foi detectada.

As declarações de Fávaro foram dadas em reunião, pela manhã, com técnicos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná e com lideranças do setor agropecuário do Estado, informou em nota a Agência de Notícias paranaense. A reunião foi convocada para a discussão de medidas adicionais de defesa sanitária como forma de prevenção à gripe aviária.