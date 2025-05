Gripe Aviária: acordos com Coreia do Sul, México e Rússia preveem restrição a frango do Brasil

De acordo com o secretário, alguns protocolos firmados com países parceiros dispõem que, na detecção de doenças sanitárias no Brasil, o País fica impedido de certificar o embarque dos produtos, impossibilitando a exportação. "Os acordos vão prever que determinadas situações impedem a certificação. O Brasil respeita os seus acordos e, por isso, temos o reconhecimento internacional e atingimos tantos países com nossas mercadorias", explicou o secretário adjunto.

O secretário adjunto da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura, Allan Alvarenga, afirmou ao Broadcast Agro que o Brasil está cumprindo rigorosamente os protocolos de exportação acordados com os países parceiros quanto à suspensão dos embarques de frango em caso de gripe aviária. No caso da China e da União Europeia, esses protocolos firmados preveem a suspensão total da carne de frango brasileira, como ocorreu nesta sexta-feira após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no País. "Trata-se do cumprimento do requisito sanitário do país parceiro", esclareceu Alvarenga em entrevista ao Broadcast Agro .

Além da União Europeia e da China, outros acordos também preveem a restrição à certificação para exportação de produtos de todo o território brasileiro, caso da Coreia do Sul, do México e da Rússia, conforme Alvarenga. Já protocolos acordados pelo Brasil com países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Reino Unido e Filipinas permitem a continuidade de exportação de carne de frango do Brasil, à exceção do município ou Estado onde o caso foi detectado. "Esses países possuem protocolos acordados com o Brasil nos quais a restrição da possibilidade de certificação fica limitada a determinada área", acrescentou o secretário.

Até o momento, o Brasil ainda não foi procurado pelos países importadores com pedidos de esclarecimentos sobre o caso. Mas o governo brasileiro comunicou oficialmente todos os países parceiros acerca da ocorrência da doença. "A SDA não recebeu nenhum comunicado de país importador restringindo as exportações. Isso mostra a confiança dos países no nosso sistema, que cumpre com os requisitos de seus parceiros comerciais", observou Alvarenga.

Questionado sobre as medidas adotadas pela pasta para evitar a entrada do vírus H5N1 da influenza aviária de alta patogenicidade em outras granjas comerciais, o secretário afirmou que todas as medidas de enfrentamento estão sendo adotadas. Entre elas, citou a instalação de sete barreiras no raio de 10 km do foco onde a doença foi detectada, uma granja comercial de produção de matrizes de aves em Montenegro, no Rio Grande do Sul. "O Brasil foi o país que mais tempo resistiu à entrada dessa enfermidade no plantel comercial. Isso dá a dimensão do quanto nossas medidas de biossegurança são robustas e, sempre que nos deparamos com essas situações de emergência, as medidas são sempre mais restritivas", afirmou o secretário. Ele se refere ao fato de que o vírus circula no mundo desde 2006 e entrou no sistema comercial do País somente neste ano, com apenas focos registrados em aves silvestres e de fundo de quintal nos últimos dois anos.

Após a confirmação laboratorial do caso, que ocorreu na noite de ontem, o estabelecimento aviário foi "despovoado" pelo serviço de defesa agropecuária, conforme prevê o Plano de Contingência de Influenza Aviária. "Esse despovoamento já foi concluído, com a eliminação das aves, vindo na sequência a destruição das camas de aviário, para se iniciar a fase de limpeza e desinfecção de todo o estabelecimento. São medidas de saneamento do foco que permitem o início da contagem para o retorno ao status de livre da doença", detalhou o secretário. Há expectativa que o caso seja concluído em até 28 dias.