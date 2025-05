Trump: Se não tivéssemos acordado em reduzir tarifas, China iria quebrar

Em entrevista pré-gravada para a Fox News , Trump apontou que não tem pressa em negociar acordos tarifários e que diversos países estão querendo sentar à mesa com os EUA.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que, se os Estados Unidos e a China não tivessem acordado em reduzir as tarifas, o país asiático "iria quebrar".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

À respeito de questões geopolíticas, o republicano prefere uma alternativa não-violenta com o Irã, voltando a dizer que está negociando um acordo sobre armas nucleares, apesar de Teerã ter negado.

Perguntado sobre sua visita ao Oriente Médio, o presidente declarou que resolveu revogar as sanções contra a Síria para "dar uma chance" ao novo governo do país e que as nações que visitou "podem ajudar a resolver conflito em Gaza". "Sem intervenção, Índia e Paquistão iriam entrar em guerra nuclear", acrescentou ele.

Trump também se disse otimista sobre um acordo de paz na Ucrânia, mas reiterou que o fim do conflito não ocorrerá sem uma reunião direta entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin. "Podemos impor mais sanções à Rússia se negociações de paz não avançarem", finalizou.