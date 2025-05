Swiss Re registra lucro acima do esperado no 1º trimestre, mas decepciona com receita

A resseguradora Swiss Re registrou um lucro líquido de US$ 1,275 bilhão no primeiro trimestre, acima da estimativa US$ 938 milhões retirada de um consenso compilado pela empresa e um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os resultados positivos acontecem após o grupo conseguir absorver o impacto dos incêndios florestais que devastaram a Califórnia em janeiro.

A receita da empresa suíça, por outro lado, chegou a US$ 10,405 bilhões nos três meses encerrados em 31 de março, abaixo da expectativa de US$ 11,98 bilhões e uma queda de 11% em comparação ao mesmo período em 2024.