S&P reafirma rating da África do Sul em 'BB-'; perspectiva permanece positiva

A perspectiva otimista, segundo a S&P, reflete o potencial de crescimento mais forte do que o esperado atualmente, - apesar dos ventos contrários relacionados ao comércio e às tarifas - juntamente com a consolidação da dívida pública.

A S&P Global Ratings reafirmou nesta sexta-feira, 16, o rating de crédito soberano de longo prazo em moeda estrangeira em "BB-" para a África do Sul. A perspectiva permanece positiva.

A agência de classificação de risco reiterou que pode elevar os ratings se um melhor histórico de reformas efetivas resultar no fortalecimento do crescimento econômico e na redução da dívida e dos passivos contingentes.

Por outro lado, a perspectiva pode cair de positiva para estável se as reformas econômicas e de governança em andamento não progredirem, resultando em uma deterioração do crescimento ou em necessidades de financiamento fiscal e carga de juros maiores do que o esperado, acrescenta a S&P.