Richemont supera expectativa de vendas, graças à divisão de joias

A Richemont, grupo suíço do ramo de joalherias e relógios de luxo, viu suas vendas se expandirem no quarto trimestre fiscal graças ao bom desempenho da divisão de joias, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 16.

As vendas no trimestre até o fim de março totalizaram 5,17 bilhões de euros, representando alta de 7% ante igual período do ano passado, pelo conceito de taxas de câmbio constantes.