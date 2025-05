Haddad deixa gabinete após evento do Prisma e encontro com indústria do alumínio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou perto do fim da tarde desta sexta-feira, 16, o gabinete da pasta na avenida Paulista, onde ele participou da entrega de certificados para economistas e analistas que mais acertaram previsões no Prisma Fiscal.

Pela manhã, em sua primeira agenda pública do dia, Haddad recebeu no gabinete executivos da indústria do alumínio, num grupo liderado pela presidente da Abal, a associação do setor, Janaina Donas.

O encontro foi marcado para discutir os desafios e oportunidades da indústria do alumínio no Brasil.

Haddad deixou o local sem falar com a imprensa.