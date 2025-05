Gol assegura US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída do Chapter 11, com prazo de 5 anos

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos últimos seis meses, a companhia conduziu um amplo processo de captação e após a aprovação judicial do acordo de backstop firmado com Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management, L.P. que são os investidores âncoras, para subscrever até US$ 1,25 bilhão dos instrumentos de dívida relativos ao financiamento de saída, a Gol fechou um acordo com um grupo ad hoc (o "Grupo Ad Hoc") de detentores das 8.00% Senior Secured Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo).

A Gol Linhas Aéreas anunciou que conseguiu os recursos para o financiamento de saída no valor de US$ 1,9 bilhão no âmbito do Chapter 11, seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, no prazo de cinco anos.

"Nesse contexto, os membros do Grupo Ad Hoc assumiram o compromisso de subscrever US$ 125 milhões das notas de financiamento de saída da companhia. Para completar a captação necessária ao financiamento de saída, a Gol precisava obter US$ 495,5 milhões adicionais em compromissos de financiamento. Ao final do processo, foram recebidas ordens no valor de US$ 796,9 milhões", informou o comunicado.

A companhia disse que em razão desta demanda, a taxa de juros do financiamento de saída do Chapter 11 foi reduzida de 14,625% para 14,375%. Além disso, segundo a Gol, foi solicitado ao Grupo Ad Hoc a redução de US$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$ 125 milhões , elevando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões.

O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua "Work Fee" de US$ 10 milhões para US$ 4,0 milhões, informou a Gol.

"Nos termos das cartas de compromisso do financiamento de saída do Chapter 11, os investidores participantes se obrigaram a subscrever US$ 1,90 bilhão, excluindo taxas e custos pagos in-kind, em instrumentos de dívida a serem emitidos na data de eficácia do plano de reestruturação proposto nos processos de Chapter 11", destacou o comunicado.