Fávaro: há bloqueio total no raio de 10 km do foco de gripe aviária no RS

A zona de controle sanitário inclui um raio de 10 quilômetros ao redor do foco, onde há bloqueio total e monitoramento constante. "Todas as granjas nesse raio estão sendo monitoradas", afirmou Fávaro. Além disso, foram instaladas barreiras sanitárias e a região está em estado de alerta.

O governo também está atuando na rastreabilidade de materiais vindos da granja afetada. "Rastreamos o fluxo de ovos férteis da granja com foco de gripe aviária e eles serão inutilizados", acrescentou o ministro.

Fávaro disse ainda que não há, até o momento, indícios de outros casos em granjas comerciais vizinhas. "Não há indícios de outros casos de gripe aviária em granjas próximas ao foco em Montenegro (RS)", garantiu.

No entanto, as autoridades ainda investigam a origem do vírus: "Não sabemos ainda a origem do caso de gripe aviária em granja comercial de Montenegro."

O foco principal das medidas, segundo o ministro, é evitar que o vírus se espalhe para outras unidades produtivas. "O foco das medidas sanitárias é que a gripe aviária não adentre em demais granjas comerciais", ressaltou.