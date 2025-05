Fávaro: Expectativa é retomar exportação de frango à China antes de 60 dias com caso concluído

"Com eficiência no bloqueio e transparência nas informações, comprovando a eliminação total do foco e restabelecendo a segurança ao comprador, podemos, antes de 60 dias, restabelecer o fluxo comercial", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista exclusiva ao Broadcast Agro .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A China é o principal destino do frango brasileiro, com 192 mil toneladas exportadas no acumulado de janeiro a abril deste ano e receita de US$ 455 milhões. Em 2024, o Brasil exportou 561 mil toneladas de carne de frango à China, gerando US$ 1,288 bilhão em vendas externas. "Estamos em momento especial da relação com a China, o que é bom, mas o que vai conferir a retomada da comercialização é a garantia sanitária. Vamos entregar isso a eles o mais rápido possível", destacou o ministro.

Segundo Fávaro, no momento, há embargos de diferentes graus para todos os parceiros comerciais do País. Para alguns países, a suspensão é restrita ao raio de 10 km do foco onde foi detectada a doença ou ao município do caso, o que é chamado de regionalização. Outros restringem-se ao Estado, no caso, o Rio Grande do Sul. "Já temos protocolo de regionalização dos embargos com Japão, Emirados Árabes, Reino Unido, Arábia Saudita e Argentina. Desde o primeiro foco de gripe aviária em aves silvestres, intensificamos a revisão do protocolo com diversos países", citou o ministro.

Fávaro afirmou que os impactos às exportações brasileiras estão sendo calculados pela equipe do ministério. A expectativa é de que alguns destinos retomem a comercialização imediatamente à erradicação do foco.

Trata-se do primeiro caso no Brasil de gripe aviária no sistema comercial (influenza aviária de alta patogenicidade), confirmado mais cedo pelo ministério. O caso em granja comercial foi confirmado na noite de ontem em um matrizeiro (granja de produção de ovos férteis) de aves comerciais em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o ministro. A granja foi isolada, as aves do plantel eliminadas e todo o sistema comercial da região está sendo monitorado, afirmou, bem como o fluxo comercial da granja foi rastreado e os ovos férteis inutilizados.