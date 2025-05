Dirigentes do BCE e BoE defendem uso flexível de cenários na formulação da política monetária

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, e a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Clare Lombardelli, defenderam o uso flexível de cenários para a política monetária e a economia em momentos de incerteza, mas rejeitaram uma abordagem rígida ou automatizada. As autoridades participaram de sessão de perguntas e respostas em evento organizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em Washington.

Lane afirmou que o BCE sempre encerra seus comunicados lembrando que "temos ferramentas apropriadas" para lidar com instabilidades e que a instituição responderá a qualquer cenário de forma adequada.