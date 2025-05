Bolsas de NY fecham em alta; S&P sobe pela 5ª vez consecutiva e Netflix supera US$ 500 bi

O Dow Jones subiu 0,78%, aos 42.654,74 pontos, acumulando alta semanal de 3,41%. O S&P 500 avançou 0,70%, a 5.958,38 pontos, com ganho de 5,27% na semana. Já o Nasdaq teve alta de 0,52%, aos 19.211,10 pontos, encerrando a semana com valorização acumulada de 7,15%. Os dados são preliminares.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 16, com o S&P 500 registrando sua quinta sessão consecutiva de ganhos, mesmo diante de uma nova queda na confiança do consumidor norte-americano em pesquisa que não retrata totalmente ainda a recente trégua sobre parte das tarifas entre EUA e China.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na semana, o setor de tecnologia foi destaque, com a Nvidia saltando mais de 16%, a Meta Platforms subiu cerca de 8%, a Apple ganhou 6,5% e a Microsoft avançou 3,7%.

A Netflix subiu 1,15% e renovou sua máxima histórica, cotada a US$ 1.191,53, ultrapassando os US$ 500 bilhões em valor de mercado pela primeira vez. Já a Quantum Computing disparou 39,3% após divulgar resultados positivos, enquanto a Coinbase recuperou 9%, revertendo parte da queda da véspera, após o anúncio de um ataque hacker. Já a UnitedHealth subiu 6,4%, interrompendo uma sequência de oito pregões de baixa, com queda de cerca de 30% no período, segundo analistas.

Na outra ponta, as ações da Novo Nordisk em NY recuaram 2,7% após anunciar a saída do CEO Lars Fruergaard Jørgensen.

O desempenho positivo dos mercados foi sustentado pela trégua comercial entre Estados Unidos e China, que concordaram, no início da semana, em suspender tarifas bilaterais por 90 dias. A medida reduziu temores inflacionários e deu alívio aos ativos de risco.