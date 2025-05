Bolsas da Europa sobem após balanços positivos; Stoxx 600 caminha para 5° avanço semanal

São Paulo, 16/05/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, na esteira de balanços positivos, tendendo a encerrar a semana com ganhos, à medida que a trégua comercial entre EUA e China ajudou a sustentar a demanda por ações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,63%, a 550,39 pontos, preparando o caminho para seu quinto avanço consecutivo.

Duas grandes empresas suíças, a Richemont (controladora da joalheria Cartier) e a resseguradora Swiss Re, agradaram com seus últimos resultado trimestrais. Em Zurique, a Richemont saltava 6,8% no horário acima, enquanto a Swiss Re tinha ganho de 1%.

De modo geral, investidores na Europa demonstraram apetite por risco ao longo da semana, depois que EUA e China concordaram em suspender a maior parte de sua tarifas por 90 dias.

Há incertezas, no entanto, sobre o sucesso das negociações tarifárias da União Europeia (UE) com Washington. O bloco espera obter dos EUA um acordo comercial melhor do que os do Reino Unido e da China, segundo autoridades locais.