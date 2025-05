Walmart lucra menos, mas ganho ajustado supera expectativa no 1º trimestre fiscal

O Walmart teve lucro líquido de US$ 4,49 bilhões em seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em 30 de abril), 12,1% menor do que o ganho de US$ 5,1 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 15. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana caiu de US$ 0,63 para US$ 0,56. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,61, superando as expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,57.

A receita total do Walmart teve expansão anual de 2,5% no trimestre, a US$ 165,6 bilhões, vindo praticamente em linhas com as expectativas.