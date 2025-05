PIB do Japão recua 0,7% no 1º trimestre e cai pela 1ª vez em 1 ano

A economia contraiu 0,7% em uma base anualizada no primeiro trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão diminuiu 0,2% no período de janeiro a março em relação ao trimestre anterior, mostraram dados preliminares do governo nesta sexta-feira (horário local), colocando em jogo o risco de uma recessão técnica.

A economia do Japão encolheu no primeiro trimestre de 2025 pela primeira vez em um ano e enfrenta um caminho acidentado pela frente devido ao impacto da política comercial dos EUA.

Os resultados foram obtidos em meio a preocupações de que as tarifas dos EUA possam prejudicar a recuperação econômica duramente conquistada do Japão, pesando sobre as exportações e fazendo com que as empresas recuem nos investimentos.

No primeiro trimestre, a demanda externa - as exportações menos as importações - subtraiu 0,8 ponto porcentual do crescimento. Os gastos de capital aumentaram 1,4% no mesmo período, enquanto os gastos privados permaneceram estáveis.