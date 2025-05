Haddad: Qualquer que seja o desenho do Vale Gás, tem que constar no Orçamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que o novo formato do programa que prevê desconto para a compra do gás de cozinha necessariamente constará no orçamento federal. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou na semana passada que o governo federal estuda editar uma medida provisória (MP) com um novo desenho para o "Vale Gás" destinado às famílias de baixa renda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a falar previamente em "gás de graça" para 22 milhões de famílias. O governo está garantido que todo o custo estará em conformidade com as regras fiscais.