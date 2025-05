Eztec tem lucro líquido de R$ 94,099 milhões no 1º trimestre, avanço de 65,9%

O Ebitda atingiu R$ 68,758 milhões no trimestre, crescimento de 115,1% na mesma comparação. Já a margem bruta foi a 39,6% no período, alta de 5,5 pontos percentuais (p.p.) em um ano, mantendo tendência de expansão observada nos últimos trimestres.

A incorporadora paulistana Eztec fechou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 94,099 milhões, montante 65,9% maior do que no mesmo período de 2024.

A receita líquida foi de R$ 311,247 milhões nos três primeiros meses do ano, aumento de 30,1% na base anual, impulsionada pelo aumento nas vendas e pelo avanço das obras. "O crescimento anual foi sustentado por um aumento de 30% nas vendas em 2024 ante 2023, o que ampliou a base de receita e, somado à evolução dos canteiros, resultou em maior reconhecimento contábil", disse a companhia no release de resultados.

As despesas comerciais da Eztec foram de R$ 25,044 milhões no primeiro trimestre, aumento de 17,8%, refletindo os maiores esforços de marketing e estrutura de vendas diante do aumento no volume de lançamentos. As despesas administrativas foram a R$ 33,754 milhões, baixa de 2%, relacionada a movimentações no quadro de pessoal da companhia ao longo do período.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 36,395 milhões, que foi 17,9% maior na comparação anual.

A Eztec reportou ainda queima de caixa de R$ 31,724 milhões no primeiro trimestre, um desembolso 82,9% menor do que os R$ 185,429 milhões do trimestre anterior.