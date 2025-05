Correção: Cosan tem prejuízo líquido de R$ 1,788 bi no 1º trimestre

A nota publicada às 21h06 continha uma incorreção no segundo parágrafo. O valor do Ebitda ajustado, na verdade, se referia ao Ebitda sob gestão da companhia. Segue abaixo o texto correto.

A Cosan reportou prejuízo líquido de R$ 1,788 bilhão no primeiro trimestre de 2025, frente a um resultado negativo de R$ 192 milhões no mesmo período de 2024. A empresa afirma que o prejuízo foi reflexo da menor contribuição dos negócios via equivalência patrimonial.