Campo de Búzios será o maior do Brasil, diz presidente da Petrobras

Lucro da Petrobras

Com as cotações do petróleo e do dólar em queda, o lucro da Petrobras deve ser afetado, mas a "empresa não vai parar", disse a presidente da estatal."96% do nosso portfólio de projetos é completamente testado a pelo menos US$ 45 por barril. Isso quer dizer que a gente passa a ter menos lucro, mas continua com uma carteira de projetos relevantes para a empresa", afirmou. Segundo Chambriard, boa parte dos maiores projetos é testada também a US$ 28 por barril. As cotações do barril de petróleo no mercado internacional têm oscilado em torno dos US$ 65.

Política de preços

Sobre a política de preços da empresa, a presidente da Petrobras disse que, mesmo baixando o preço para as distribuidoras, a queda não tem sido repassada para os consumidores. Questionada sobre a possibilidade de voltar a vender combustível para o consumidor final, a executiva respondeu que, "por enquanto, não temos plano de retomar a participação na distribuição".