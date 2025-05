8ª previsão da safra 2024/25 indica recorde de 332,92 milhões de t, diz Conab

A produção brasileira de grãos na safra 2024/25 pode atingir 332,92 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 11,9% (ou 35,4 milhões de t a mais) em comparação com a temporada anterior 2023/24, que foi frustrada pelo clima e alcançou 297,50 milhões. O volume, se confirmado, configura um novo recorde para a série histórica da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), que divulgou nesta quinta-feira, 15, o 8º levantamento sobre a safra 2024/25.

O destaque é a soja, cuja colheita deve atingir recorde de 168,34 milhões de toneladas, representando aumento de 14% ante 2023/24 (147,72 milhões de t). Segundo a Conab, a colheita da oleaginosa já atinge 98,5% da área semeada, sendo que nos Estados do Centro-Oeste, Sudeste, Paraná e Tocantins os trabalhos já foram concluídos. Em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Rondônia e Tocantins, as produtividades alcançadas foram recordes da série histórica da Conab. Esses ótimos rendimentos foram reflexo das condições climáticas e do alto grau de profissionalismo dos produtores.

Outra cultura importante na safra brasileira, o milho tem produção total estimada em 126,88 milhões de toneladas, crescimento de 9,9% em relação à temporada 2023/24 (115,50 milhões de t). A 1ª safra do grão tem a colheita finalizada em 77,6% da área semeada, com estimativa de produção em 24,69 milhões de toneladas (aumento de 7,5% ante a safra anterior, que foi de 22,96 milhões de t). Já a 2ª safra do cereal está com a semeadura concluída.

A Conab espera uma produção em cerca de 99,80 milhões de toneladas, aumento de 10,8% sobre a safra passada (90,01 milhões de t). As boas condições climáticas nas principais regiões produtoras vêm favorecendo as lavouras, predominando os estágios de preenchimento e enchimento de grãos.

No caso do arroz, importante produto na alimentação dos brasileiros, a expectativa é de uma produção de 12,14 milhões de toneladas, incremento de 14,8% em relação ao ciclo anterior (10,58 milhões de t). "O bom resultado é reflexo de uma maior área semeada, atingindo 1,7 milhão de hectares, combinada com uma melhoria de 7,4% na produtividade média das mãos, chegando a 7.071 quilos por hectare", disse a Conab.