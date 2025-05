Warren Buffett revela que peso da idade foi motivo para deixar comando da Berkshire Hathaway

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele começou a perder o equilíbrio ocasionalmente e, às vezes, esquecia nomes. No último ano, esses sinais consolidaram uma decisão. Em 3 de maio, durante a reunião anual da Berkshire, Buffett surpreendeu o mundo dos investimentos ao anunciar que deixará o cargo de CEO em dezembro, abrindo espaço para Abel. Ele continuará como presidente do conselho, sem prazo para deixar essa função.

Abel, de 62 anos, entrou na Berkshire em 1999, com o investimento na MidAmerican Energy, de Iowa. Impressionado com os resultados dele no setor, Buffett o promoveu a vice-presidente em 2018, colocando-o à frente das operações não ligadas a seguros. Em 2021, foi oficialmente escolhido como sucessor.

"Talento de verdade é raro", disse Buffett. "É raro nos negócios. É raro em alocação de capital. É raro em quase toda atividade humana." Segundo ele, a diferença no nível de energia e no quanto cada um conseguia realizar num dia de 10 horas ficou cada vez mais clara.

Poucos esperavam ouvir isso em 2025. Muitos achavam que Buffett só deixaria o cargo com a morte. Mas ele afirma que nunca se viu como CEO vitalício. "Achei que permaneceria no cargo enquanto fosse mais útil do que qualquer outro. E me surpreendeu quanto tempo isso durou."