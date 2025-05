Se mantidas, tarifas anunciadas devem interromper o progresso da desinflação, diz membro do Fed

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Philip Jefferson, alertou nesta quarta-feira, 14, que as novas tarifas comerciais anunciadas pelo governo americano elevaram a incerteza econômica e podem comprometer o processo de desinflação. "Se os aumentos nas tarifas anunciados até agora forem mantidos, é provável que interrompam o progresso da desinflação e gerem, pelo menos, um aumento temporário da inflação", afirmou em discurso a diretores e conselheiros do Fed de Nova York.

A pressão inflacionária vinda das tarifas é motivo de atenção, mas o comportamento dos preços ainda é incerto. "É incerto se as pressões inflacionárias serão temporárias ou persistentes." Ainda assim, Jefferson reafirmou o compromisso do Fed com a estabilidade: "Nossa meta de 2% ainda não foi atingida." Ele acrescentou: "Há muita incerteza, no entanto, em relação à trajetória futura da inflação."

Os comentários foram feitos um dia após a divulgação do (índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, abaixo das previsões.

O ambiente também tem afetado a confiança de empresas e consumidores. "Várias pesquisas mostram um declínio no sentimento empresarial relacionado à política comercial", disse.

Apesar do cenário, Jefferson destacou a resiliência da economia e a força do mercado de trabalho: "Os dados subjacentes ao longo do primeiro trimestre mostraram resiliência", e "as condições continuam sólidas."