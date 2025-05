Positivo tem prejuízo líquido de R$ 12,6 mi no 1º trimestre e reverte lucro de R$ 64,3 mi

A Positivo Tecnologia reportou prejuízo líquido de R$ 12,6 milhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo lucro de R$ 64,3 milhões no mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e março, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Positivo somou R$ 53,2 milhões, 54%% abaixo do resultado no primeiro trimestre de 2024. Já a margem Ebitda foi de 7,4%, 4,2 pontos porcentuais (p.p.) menor que o registrado um ano antes.