Por custos, Petrobras reduz capacidade de Búzios 12 para 180 mil bpd, diz diretora

A redução de custos anunciada pela Petrobras para enfrentar a mudança de patamar do preço do petróleo vai reduzir a capacidade prevista para a 12ª plataforma do tipo FPSO para o campo de Búzios, que já recebeu este ano uma unidade com capacidade para 225 mil barris de petróleo por dia (bpd) e receberá mais três do mesmo porte em 2027, que já estavam encomendadas A tendência, informou a diretora de Exploração da Petrobras, Sylvia Anjos, é de que a nova FPSO que será encomendada para Búzios 12 - e constará no novo Plano de Negócios 2026-2030 da empresa - seja de 180 mil bpd, mesmo volume da P-78, nova plataforma (Búzios 6) para o campo, que a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da estatal, Renata Baruzzi, irá buscar na China.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Búzios 12 vai ser 180 mil e a gente ainda vai dar uma enxugada nele, para otimizar e produzir do mesmo jeito", disse Anjos, ressaltando que o mantra da empresa sempre foi fazer melhor com menos. No caso da P-78, pela primeira vez a Petrobras vai trazer a plataforma já tripulada, para ir direto para o campo de Búzios, o que vai antecipar a produção - uma prática comum a outras petroleiras, segundo informou Anjos, após participar nesta quarta-feira, 14, da 3ª edição do Brasil Epicentro Global de FPSOs, no Rio de Janeiro. "Estamos absorvendo a boa prática de quem vem de fora, com a plataforma tripulada para o local", explicou a executiva. O campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, é a maior aposta para elevar a produção da empresa, além da Margem Equatorial brasileira, cuja exploração vem sendo prorrogada ano a ano. Búzios está perto de superar o campo de Tupi, até então o maior campo produtor da companhia, mas que começa a declinar.