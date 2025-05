Petrobras esclarece: por custos, Petrobras reduz top side e capex da FPSO Búzios 12

Sobre a nota publicada às 13h55, a Petrobras esclarece que as mudanças na construção da 12ª plataforma que será instalada no campo de Búzios (Búzios 12), por conta da redução de custos, se limita na verdade ao tamanho do top side e ao Capex, e não à capacidade, que já estava projetada para 180 mil barris por dia. Segue a nova versão.

A redução de custos anunciada pela Petrobras para enfrentar a mudança de patamar do preço do petróleo vai reduzir o top side e o capex previstos para a 12ª plataforma do tipo FPSO para o campo de Búzios, que já recebeu este ano uma unidade com capacidade para 225 mil barris de petróleo por dia (bpd) e receberá mais três do mesmo porte em 2027, que já estavam encomendadas.