Oi tem lucro líquido de R$ 1,67 bilhão no 1tri25 e reverte prejuízo de R$ 2,78 bi do 1tri24

A Oi teve consumo de R$ 523 milhões do caixa, alta de 54%. Segundo a empresa, isso se deve à manutenção de redes antigas e banda larga. Com isso, a posição de caixa da Oi foi para R$ 1,45 bilhão.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 235 milhões, um corte de 90%. Além da menor despesa com juros, a dívida teve um ganho relevante com a valorização do real frente ao dólar no início do ano, aliviando a dívida em moeda estrangeira.

Os custos e despesas operacionais totalizaram R$ 1,9 bilhão, montante 19,2% menor. A empresa enxugou despesas com pessoal, terceiros, publicidade e aluguéis. Já a despesa com manutenção de rede cresceu.

No fim do primeiro trimestre, a dívida líquida ficou em R$ 9,8 bilhões, 61% menor do que no mesmo período do ano passado, após aprovação do plano de recuperação.