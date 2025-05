Eneva reporta lucro líquido de R$ 384,4 mi no 1tri25 e reverte prejuízo de R$ 69,4 mi de um ano

A Eneva registrou lucro líquido de R$ 384,4 milhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo o prejuízo líquido de R$ 69,4 milhões anotados em igual etapa do ano anterior.

Já a receita operacional líquida da Eneva foi de R$ 4,424 bilhões entre janeiro e março, aumento de 120,7%, na base anual de comparação.

Em release, a empresa afirmou que o resultado reflete "o início da operação comercial de ativos, consolidação de operações dos segmentos de comercialização de gás on-grid e offgrid e a entrada dos resultados dos ativos operacionais adquiridos no quarto trimestre de 2024".

A dívida líquida da Eneva encerrou o mês de março em R$ 14,4 bilhões, redução de 17,3% em relação à igual etapa do ano passado. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 2,6 vezes, abaixo das 4,1 vezes anotadas um ano antes, mas acima das 2,4 vezes do quarto trimestre de 2024.

De acordo com a companhia, porém, desconsiderando o impacto de R$ 634,7 milhões da despesa não caixa de Impairment registrada no Ebitda do último trimestre do ano passado, a alavancagem nos últimos 12 meses totalizaria 2,3 vezes.