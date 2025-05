Eletrobras tem prejuízo líquido de R$ 354 mi no 1tri25, ante lucro de R$ 331 mi no 1tri24

A Eletrobras reportou prejuízo líquido de R$ 354 milhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo o lucro líquido de R$ 331 milhões registrado em igual período de 2024. Segundo a companhia, o resultado foi impactado negativamente pela reversão de R$ 952 milhões na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) em virtude de parte do valor reconhecido como "remensuração regulatória" em 2024 após Revisão Tarifária Periódica (RTP) de contratos de transmissão.

Considerando o resultado líquido ajustado, o prejuízo é de R$ 81 milhões de janeiro a março ante um lucro líquido ajustado de R$ 447 milhões no primeiro trimestre do ano passado.