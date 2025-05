Dólar tem alta moderada com exterior em dia de ajustes e realização de lucros

Na esteira da trégua tarifária entre Estados Unidos e China no fim de semana e de leitura comportada da inflação ao consumidor americano em abril, o dólar caiu na terça-feira 1,32% e fechou no menor nível desde 14 de dezembro, passando a acumular no ano desvalorização de mais de 9% em relação ao real.

Após instabilidade e trocas de sinal pela manhã, o dólar se firmou em alta moderada no mercado local ao longo da tarde desta quarta-feira, 14, alinhado ao comportamento da moeda norte-americana no exterior. Operadores afirmam que, com agenda de indicadores esvaziada e sem novidades relacionadas à guerra comercial, investidores ajustaram posições e realizaram lucros.

"Tivemos hoje os ajustes depois da queda de ontem e também a virada do dólar no exterior. As commodities em queda também não ajudaram o real", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi.

Com mínima a R$ 5,5828, na primeira hora de negócios, e máxima a R$ 5,6356, o dólar à vista encerrou a sessão desta quarta-feira em alta de 0,43%, a R$ 5,6327. A divisa ainda recua 0,39% nos três primeiros pregões desta semana, o que leva as perdas em maio a 0,77%.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY, que operou em baixa pela manhã, ganhou força ao longo da tarde, sobretudo em razão do enfraquecimento do euro, e passou a trabalhar em leve alta, girando pouco acima do 101,100 pontos no fim do dia.

Na comparação com divisas latino-americanas, o dólar subiu ante o real e o peso chileno, mas caiu em relação ao peso mexicano. Após quatro pregões seguidos de alta, os preços do petróleo recuaram, com o aumento inesperado de estoques nos EUA.