China convida empresas do México a expandir oferta no mercado chinês e promete investimentos

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se reuniu com o chanceler do México, Juan Ramón de la Fuente, em Pequim, para aprofundar os laços bilaterais e defender o fortalecimento do multilateralismo. O encontro foi divulgado em nota oficial do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta quarta-feira, 14.

A China afirmou estar disposta a "reforçar a coordenação multilateral com o México, defender interesses legítimos, resistir a ações unilaterais e promover a globalização econômica inclusiva". Ainda segundo o comunicado, Wang afirmou que a China "coloca as relações com o México em posição importante da diplomacia com a América Latina" e expressou disposição para "compartilhar a experiência da modernização à chinesa" com o país.