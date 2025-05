Burberry Group planeja demitir 1,7 mil funcionários

De acordo com o último relatório anual, a empresa contava com pouco mais de 9,3 mil funcionários no ano fiscal encerrado em março de 2024.

No quarto trimestre, as vendas caíram 6% em relação ao ano anterior, em uma base comparável de lojas, pior do que a queda de 4% registrada no terceiro trimestre, mas melhor do que a queda de 7% prevista por analistas.

Por volta das 9h20 (de Brasília), a ação do Burberry Group chegou a disparar 17,08% na Bolsa de Londres.