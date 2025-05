Brics criticam tarifas e protecionismo dos EUA e defendem 'resposta conjunta' às tensões atuais

Os países do Brics realizaram, no último domingo, uma reunião especial do Grupo de Contato de Comércio e Economia em nível diretivo, sob a liderança do Brasil, que ocupa a presidência rotativa do bloco em 2025. Segundo comunicado do governo da China, divulgado nesta quarta-feira, 14, o encontro, realizado por videoconferência, teve como foco "a resistência conjunta ao unilateralismo e ao protecionismo comercial", especialmente diante das recentes medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos.

Segundo a China, os demais membros do Brics expressaram "sérias preocupações" com os efeitos negativos das medidas unilaterais sobre a economia internacional, particularmente sobre os países do Sul Global. O grupo defendeu uma "resposta conjunta" às tensões atuais e sugeriu que as posições comuns sejam coordenadas por meio da próxima Reunião de Ministros de Comércio do Brics.