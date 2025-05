Santos Brasil tem lucro líquido de R$ 198,5 mi no 1º trimestre, alta de 34,3% em um ano

O Ebitda da companhia subiu 54,4% na mesma base comparativa, para R$ 496 milhões. A margem Ebitda ficou em 56,1%, crescimento de 6,3 pontos porcentuais. Já a receita líquida atingiu R$ 883,7 milhões no período, avanço anual de 37%.

A Santos Brasil reportou lucro líquido de R$ 198,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. A cifra representa uma alta de 34,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O CFO da companhia, Daniel Dorea, destaca o bom desempenho em todas as unidades de negócio, apesar da base comparativa já forte. "Isso demonstra que a empresa tem crescido de forma saudável e fundamento, sem depender de eventos extraordinários", afirma em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Os terminais de contêiner da Santos Brasil movimentaram 383.890 contêineres entre janeiro e março, 15,1% a mais do que um ano antes. O crescimento foi impulsionado pelas operações de Longo Curso (+17,4%), maiores importações (+35,5%) e exportações (+16,9%), bem como pela Cabotagem (+6,7%).

Os contêineres cheios representaram 76,1% do total movimentado, ante 75,4% no primeiro trimestre de 2024, com crescimento tanto na importação (30,1%) quanto na exportação (+8,9%) de cheios.

Dívida x investimentos