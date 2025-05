Petróleo fecha em alta com otimismo sobre alívio tarifário e acordos entre EUA e Arábia Saudita

Os contratos futuros de petróleo fecharam a terça-feira, 13, em alta, prolongando os ganhos obtidos na sessão anterior, na esteira do acordo entre Estados Unidos e China, que reduziu drasticamente as tarifas impostas por ambos os lados por pelo menos 90 dias. Os preços aceleraram pela manhã, depois que a Casa Branca anunciou um "compromisso histórico de investimentos de US$ 600 bilhões" com a Arábia Saudita.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho subiu 2,78% (US$ 1,72), fechando a US$ 63,67 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,57% (US$ 1,67), para US$ 66,63 o barril.