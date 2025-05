Nvidia e Humain anunciam parceria estratégia para construir 'fábricas de IA' na Arábia Saudita

A Humain, subsidiária de inteligência artificial (IA) do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, e a Nvidia, líder em infraestrutura de computação em IA, fecharam uma parceria estratégica para impulsionar o desenvolvimento de IA no país saudita. O acordo busca posicionar o país do Oriente Médio como um centro global de inovação em IA, computação em GPU e transformação digital.

Como parte da colaboração, a Humain fará um "grande investimento" para construir "fábricas de IA" no país, com capacidade projetada de até 500 megawatts, alimentadas por "centenas de milhares dos GPUs mais avançados da Nvidia" nos próximos cinco anos.