A Moodys Ratings prevê que os preços globais do minério de ferro permanecerão entre US$ 80 e US$ 100 por tonelada nos próximos 12 a 18 meses, refletindo uma combinação de demanda moderada da China e oferta global elevada. Essa dinâmica limitará o crescimento dos lucros dos principais produtores do setor.

A produção de aço da China, que responde por mais da metade do consumo global de minério de ferro, enfrenta um declínio estrutural impulsionado pela desaceleração do setor imobiliário e por políticas governamentais voltadas à redução de emissões. Como resultado, a demanda chinesa por minério de ferro - especialmente de baixo teor - deve continuar em queda.