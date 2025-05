Juros: taxas curtas ficam estáveis e longas sobem, com ata do Copom e exterior

Os juros futuros zeraram o movimento de queda no começo da tarde e fecharam em alta nos vencimentos longos, enquanto as demais taxas ficaram próximas aos ajustes de ontem. A reação da curva à ata do Comitê de Política Monetária (Copom) foi moderada e limitada ao período da manhã, com o mercado depois deslocando o foco para o exterior, espelhando o "steepening" (ganho de inclinação) da curva americana, apesar do dólar ter acelerado a queda e furado a marca de R$ 5,60 no intraday.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 terminou em 14,780%, de 14,797% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 passou de 14,03% para 14,01%. O DI para janeiro de 2029 fechou com taxa de 13,51% (13,46% ontem).