Itaú: fim de semana de Dia das Mães tem vendas 15,5% maiores em 2025 do que em 2024

As vendas do comércio brasileiro no fim de semana do Dia das Mães foram 15,5% maiores em 2025 que no mesmo período de 2024, de acordo com dados apurados pelo Itaú Unibanco. O setor que teve maior destaque foi o de alimentos e bebidas, com alta de 15,7%.

Em seguida, segundo o banco, vêm o faturamento de restaurantes e bares, que subiu 14,7% no mesmo comparativo, e o de vestuários, calçados e acessórios, com alta de 13,7%.