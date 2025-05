Família fundadora da Tok&Stok retira oferta de aquisição da Mobly

No início de março, a Regain Participações (de Ghislaine e Regis Dubrule) e Paul Marie Dubrule haviam oferecido R$ 0,68 por ação da companhia para fazer a OPA, valor 51% abaixo dos papéis da Mobly (que mudou recentemente seu nome para Toky) no dia anterior à oferta. Dependendo da adesão dos acionistas, o capital da empresa poderia ou não ser fechado.

A família Dubrule, fundadora da Tok&Stok, retirou a oferta pública voluntária para aquisição (OPA) da Mobly, informou na noite de segunda-feira, 12, a empresa, em documento divulgado ao mercado. Com isso, a disputa pelo controle do grupo de móveis e decorações pode ter chegado ao fim - apesar de os Dubrule dizerem na carta de retirada da oferta que buscarão agora trocar a atual gestão da companhia.

A Toky rejeitou a proposta desde o início e passou a se articular para que os demais acionistas também a recusassem. Recentemente, os gestores da empresa conseguiram se organizar para manter uma cláusula estatutária cuja retirada seria essencial à oferta feita pelos Dubrule. Ela era uma das condicionantes do negócio. As outras eram a aquisição de pelo menos 51% dos papéis e a aprovação da transação pelos credores.

A briga vem de longa data. A família vendeu 60% da Tok&Stok para o fundo Carlyle por R$ 700 milhões, em 2012. Com grandes expectativas de crescimento, o negócio não deu certo - e o Carlyle (agora nas mãos da gestora SPX) vendeu sua participação para a Mobly no ano passado, condicionada a um acordo com credores.

Com isso, foi criado o maior grupo de decorações da América Latina, com faturamento bruto estimado em R$ 1,6 bilhão. Os Dubrule, porém, que pouco antes haviam voltado a comandar o negócio, foram contrários à transação. Diziam que a Mobly apenas queimava caixa e a Tok&Stok perderia sua assinatura de decoração com design e exclusividade.

Apesar de a receita líquida da Toky ter melhorado no ano passado, fechando em R$ 811 milhões, com alta de 49,7% em relação ao ano anterior, a empresa teve prejuízo de R$ 169 milhões (quase o dobro de 2023). As ações da empresa estão cotadas em R$ 0,98, com queda de 37,58% no ano.