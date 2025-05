Embrapa: Custo de produção de suínos e aves sobe em abril em relação a março

O custo de produção de frangos de corte e de suínos subiram no Brasil em relação a março, informou nesta terça-feira, 13, a Central de Inteligência de Aves e Suínos, da Embrapa Suínos e Aves. Segundo nota da Embrapa, o custo de produção de 1 quilo de frango de corte subiu para R$ 4,88 no Paraná, ou 0,32% mais ante março. No ano, a alta acumulada é de 1,9% e, em 12 meses, de 14,12%. Desta forma, a Embrapa diz que o ICPFrango atingiu 377,69 pontos.

A nota explica que mesmo com a queda de 0,93% no preço da ração em abril, gastos com transporte (+10%); custo de capital (+4,56%) e aquisição de pintinhos de um dia (+3,95%) influenciaram para a alta no mês.