Diretor da Aneel pede vista em processo sobre estatuto da CCEE ao identificar 'ilegalidade'

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Fernando Mosna pediu vista nesta terça-feira, 13, do processo sobre o novo estatuto social da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com homologação negada pelo regulador no ano passado após "irregularidades" identificadas. Mosna argumentou que ainda persiste um ponto de "ilegalidade" no texto, especificamente sobre a distribuição de votos em assembleia geral.

O diretor apontou que apenas a "Convenção de Comercialização" pode fazer a distribuição dos votos. Em novembro, a Aneel havia negado a homologação do novo estatuto social encaminhado pela CCEE em 3 de junho de 2024.