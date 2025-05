CVC Corp soma lucro líquido ajustado de R$ 24 Mi no 1º trimestre de 2025

O Ebitda ajustado somou R$ 104,7 milhões entre janeiro e março, alta de 21,4% na mesma base comparativa. A margem Ebitda ajustada ficou em 28,9%, 1,7 ponto porcentual acima do ano anterior, resultado da otimização das despesas com vendas e da racionalização das despesas administrativas, segundo a companhia. Já a receita líquida consolidada atingiu R$ 362,2 milhões, crescimento anual de 14,1%.

A CVC Corp registrou lucro líquido ajustado de R$ 24 milhões no primeiro trimestre de 2025. Com isso, a empresa ampliou em seis vezes o resultado de R$ 4,1 milhões reportado no mesmo período do ano passado.

O CEO da CVC Corp, Fabio Godinho, avalia que o desempenho da companhia no trimestre foi sustentado pelas três unidades de negócio. "Em 2024, quando estávamos dando continuidade à reestruturação da empresa, apenas o B2C cresceu. Esse ano teremos as três frentes avançando", afirma o executivo em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

As reservas confirmadas da CVC Corp atingiram R$ 4,1 bilhões nos três primeiros meses do ano, crescimento de R$ 1 bilhão, ou 30%, ante um ano antes. No segmento B2C, as reservas cresceram 9%, reflexo das estratégias de expansão de lojas, da oferta de produtos exclusivos, melhoria no mix de pagamentos e expansão do modelo "fígital", que concilia físico e digital. No B2B, as reservas aumentaram 22%, com o fortalecimento da Rextur Advance, crescimento das vendas corporativas na Trend Viagens e relançamento da Visual Turismo.

Godinho destaca ainda contribuição da operação na Argentina para os resultados do trimestre. As reservas confirmadas no país dispararam 102% na comparação anual, impulsionadas pela melhora da economia local e reestruturação do negócio local da CVC Corp. "Vemos uma aceleração maior lá, porque a situação da Argentina estava muito pior que a do Brasil e agora o País está em recuperação", comenta.

Lojas